Invio di personale all’estero: la cessione del contratto di lavoro a filiale estera

La domanda Un’azienda con sede in Italia intende trasferire un lavoratore presso la propria filiale negli USA, con espresso consenso del lavoratore. Si chiede se sia configurabile una cessione di contratto transnazionale infragruppo.

Il trasferimento, in termini tecnici, consiste nel cambiamento del luogo in cui il lavoratore svolge attività lavorativa, che muta da una sede del datore di lavoro ad un’altra. La definizione di trasferimento non è contenuta in una norma positiva, ma i tratti distintivi sono stati delineati dalla giurisprudenza, che lo identifica come il cambiamento definitivo del luogo geografico in cui il dipendente svolge la propria attività lavorativa, spostandosi verso una sede diversa rispetto al luogo originario...