Irregolare la somministrazione che dura tre anni

Il lavoratore somministrato non può essere impiegato per un arco di tempo di tre anni presso la medesima azienda utilizzatrice per l’espletamento delle medesime mansioni e con stabile inserimento nel ciclo produttivo qualora non vi siano, in concreto, ragioni che giustifichino la protrazione delle missioni.

È questo il principio affermato dalla Corte d’appello di Lecce, con la sentenza 196 del 7 marzo 2025, secondo la quale integra la fattispecie della somministrazione irregolare prevista dall’articolo...