L’imponibilità contributiva dell’elemento perequativo del pubblico impiego di Barbara Garbelli

Link utili Inps, messaggio 2835/2023 Messaggio

Con pubblicazione del messaggio 2835 del 1 agosto 2023, l'Inps interviene in materia di elemento perequativo per il pubblico impiego, inserito nei contratti collettivi nazionali dei dipendenti pubblici per il triennio 2016-2018 e prorogato per il triennio 2019-2021.

L'emolumento, che viene erogato con cadenza mensile e per periodi di lavoro superiori a 15 giorni, viene ora riassorbito nello stipendio tabellare per effetto delle disposizioni contenute nel rinnovo dei contratti collettivi nazionali ...