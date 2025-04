L'inquadramento previdenziale delle aziende segue la nuova classificazione Ateco 2025

L'Istituto adotta, nei propri sistemi informativi, il codice ATECO 2025: la nuova classificazione delle attività economiche sulla quale basare, come criterio non esclusivo, l'inquadramento dei datori di lavoro. Inoltre, è stata aggiornata la "Procedura Iscrizione e Variazione azienda" e, dal 1° aprile 2025, è possibile assegnare il codice ATECO 2025 alle nuove matricole aziendali richieste dai datori di lavoro in caso di inizio attività con dipendenti.