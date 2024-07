La Cassazione conferma l'orientamento sul danno da usura psico-fisica e non frazionabilità dei riposi compensativi

[4] Quanto sopra sulla scia della sentenza Cass. n. 14710/2015, che ha espresso la seguente massima di diritto: "'La prestazione lavorativa, svolta in violazione della disciplina dei riposi giornalieri e settimanali protrattasi per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura psico-fisica, di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico, la cui esistenza è presunta in quanto lesione del diritto garantito dall'art. 36 Cost., mentre, ai fini della determinazione del ‘'quantum'', occorre tenere conto della gravosità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento ‘'de qua'', da non confondere con la maggiorazione contrattualmente prevista per la coincidenza di giornate di festività con la giornata di riposo settimanale''