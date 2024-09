Alle sezioni unite la compatibilità tra indennità di disoccupazione e provvedimento giudiziale di reintegrazione

Fine rapporto di lavoro – recesso – termine – illegittimità – debenza indennità di disoccupazione – sussiste – reintegrazione successiva – legittimità azione restitutoria INPS – sussiste.



L'effetto estintivo del rapporto di lavoro, derivante dall'atto di recesso, determina comunque lo stato di disoccupazione che rappresenta il fatto costitutivo del diritto alla prestazione sul quale non incide la contestazione in sede giudiziale della legittimità del licenziamento, anche se, una volta dichiarato illegittimo il licenziamento e ripristinato il rapporto per effetto della reintegrazione, le indennità di disoccupazione potranno e dovranno essere chieste in restituzione dall'Istituto previdenziale, essendone venuti meno i presupposti.