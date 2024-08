La contribuzione di malattia per i lavoratori dei pubblici esercizi: la casistica di albergo con bar

La domanda In un albergo (no pensione) con bar aperto anche ai clienti non dell’albergo opera un lavoratore intermittente operaio a tempo indeterminato (circolare 71/85 Inps).Il bar è gestito direttamente dall’albergatore e costituisce parte integrante dell’albergo.La contribuzione di 3,21 (con 0,77 di maggiorazione) a finanziamento della malattia va pagata su questo dipendente?

Si risponde utilizzando il messaggio 2382/2024 Inps che considerando i csc (es 7.05.01-alberghi/ostelli/villaggi) in cui possono essere presenti sia lavoratori intermittenti (a tempo determinato o indeterminato) che pagano il contributo di malattia con maggiorazione dello 0,77 (in quanto esercenti pubblici esercizio/2,44 + 0,77 = 3,21 contributo di malattia) e quelli che non lo pagano (non esercenti pubblici esercizi/con contribuzione di malattia al 2,44 e quindi senza maggiorazione dello 0,77), ...