La Corte Costituzionale sui limiti all'impugnazione dell'estratto di ruolo









Il presente approfondimento è tratto da Modulo24 Contenzioso Lavoeo

La Corte Costituzionale 190/2023, interviene sulla disciplina dei limiti all’impugnazione dell’estratto di ruolo in materia esattoriale ritenendo le questioni di legittimità costituzionale inammissibili in quanto la soluzione adottata nella norma censurata costituisce espressione di discrezionalità legilativa insindacabile. La decisione della Corte Costituzionale consente un rapido excursus sui temi legati all’impugnabilità mdell’estratto di ruolo

Lo scenario

La questione dell’opposizione ad estratto di ruolo approda all’esame della Corte Costituzionale, sotto il profilo della verifica dei parametri di costituzionalità dell’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), così come modificato dall’art. 3-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2021, n. 215. La reazione contro l’estratto di ruolo rappresenta uno strumento difensivo adottato dai contribuenti finalizzato a contestare l’esigibilità del credito contributivo in carico all’Agenzia delle Entrate quale soggetto incaricato della sua riscossione, indipendentemente dall’avvenuta notifica di un titolo stragiudiziale (cartella di pagamento o avviso di addebito). Si tratta di una forma di tutela, questa, che sfugge (sul versante previdenziale/contributivo) alle logiche dell’opposizione a ruolo ex d.lgs. n. 46/1999, in quanto il presupposto è l’assenza di notifica o di comunicazione o addirittura l’inesistenza di un ruolo esattoriale, di una cartella, di un avviso di addebito; sfugge anche al tema dell’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), in quanto non vi è un vero e proprio atto esecutivo posto in essere dal delegato alla riscossione; ma risulta, in fondo, anche poco allineato ai principi in materia di opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) in quanto il più delle volte l’azione non è suscitata da un’attività esecutiva in corso o da un atto di iniziativa esecutiva, ma scaturisce da un atto di impulso del debitore che, venuto a conoscenza della situazione debitoria in via breve, tramite informazioni presso il delegato alla riscossione, autonomamente porta all’attenzione del Giudice la verifica della attualità del credito, soprattutto invocando il decorso del termine di prescrizione (art. 3, comma 9 e comma 10 l. n. 335/1995). Sono note le soluzioni che la giurisprudenza tributaria e quella lavoristico/previdenziale hanno suggerito, rispettivamente in ambito tributario ammettendo l’impugnazione della cartella (e/o del ruolo) anche in mancanza di rituale notificazione ove il contribuente ne venga a conoscenza con l’estratto (Cass. SS.UU. n. 19704/2015: c.d. pronuncia manifesto); e in ambito contributivo, dove, a dire il vero, l’incertezza era maggiore: per un verso si era escluso l’interesse a promuovere l’azione di accertamento negativo sull’estratto di ruolo, in presenza di una regolare notifica del titolo e in mancanza di attività esecutiva (cfr. Cass. n. 6723/2019, in tema di contribuzione previdenziale). Per altro verso, l’azione era stata ammessa ove finalizzata a superare uno stato di incertezza oggettiva, come nel caso in cui fosse contestata l’intervenuta prescrizione successiva alla notifica del titolo stesso (Cass. n. 29294/2019).

Il quadro normativo e l’intervento chiarificatore delle Sezioni Unite

Con la finalità di superare un fittissimo contenzioso nel frattempo intervenuto, sostanzialmente utilizzato per accertare senza timori di tardività, il decorso del termine di prescrizione del dititto a recuperare tali contributi, il legislatore è intervenuto con l’art. 3 bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, conv. in l. 17 dicembre 2021 n. 215, inserendo il comma 4-bis all’art. 12 del d.p.r. n. 602/1973 , in punto di non impugnabilità dell’estratto di ruolo e limiti all’impugnabilità del ruolo; tale norma ha di fatto precluso l’accesso alla impugnabilità immediata dell’estratto di ruolo, consentendo contestualmente l’impugnazione del ruolo e della cartella che si assume non notificata entro limiti specificamente individuati: ossia quando il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto oppure per la riscossione di somme da soggetti pubblici o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione. Il comma 4-bis si inserisce chiaramente nell’ambito della normativa tributaria, per cui fin da subito è sorto il problema di una sua applicazione allargata anche ai crediti contributivi trasmessi per la riscossione all’Agenzia delle Entrate e fatalmente ricompresi negli estratti di ruolo di cui si tratta. Da un punto di vista normativo, peraltro, la norma sembra limitare il suo campo di applicazione alla cartella di pagamento e al ruolo vero e proprio, non menzionando il sistema di recupero delle entrate INPS rappresentato dall’avviso di addebito. Per tali motivi, si è ritenuto ancora più urgente sollecitare le Sezioni Unite ad un nuovo intervento (ordinanza interlocutoria n. 4526/2022), verificando la possibilità, tra i vari quesiti, di una applicazione piana dei principi della giurisprudenza tributaria e poi normativi anche alle entrate previdenziali. Con la pronuncia delle Cass. Sez. Unite 6 settembre 2022, n. 26283 (che si muove comunque nell’ambito della riscossione fiscale), le Sezioni Unite ritengono che vi sia stata nel tempo un’evoluzione degli strumenti normativi a tutela del contribuente a fronte di atti esecutivi volti alla riscossione del credito. In ogni caso, la valutazione dell’interesse ad agire non è statica ma dinamica e può essere variamente definita fino al momento della decisione, anche attraverso l’uintroduzione di specifiche connotazioni normative. La disciplina sopravvenuta, dunque, si applica anche ai processi pendenti in quanto incide sulla pronuncia della sentenza o comunque sul provvedimento definitivo, atto ancora da compiere.

La parola alla Corte Costituzionale

La disposizione in questione è stata infine portata all’attenzione della Corte Costituzionale, in relazione ad alcuni profili assai suggestivi. Da una parte la CGT di I grado di Napoli deduce la violazione del principio di uguaglianza, in quanto, a seguito dell’introduzione di questi limiti all’impugnazione dell’estratto di ruolo, si assiste ad un arretrtamento della tutela del contribuente di fronte al Giudice Tributario rispetto alla tutela accordata innanzi al G.O. per le medesime ipotesi e per le medesime ragioni. Infatti, per il rimettente, la Corte ha sancito l’ammissibilità delle opposizioni ex art. 615 cpc (innanzi al G.O.) laddove esse non riguardino “contestazioni del titolo” che invece sono riservate al G.T. (sentenza C. Cost. n. 114/2018). In altre parole, nella situazione precedente la normativa questionata, l’estratto di ruolo era impu8gnabile di fronte al G.T. in mancanza di notifica di un atto (funzione recuperatoria) ed innanzi al G.O. per le questioni successive che non riguardavano più il titolo (in mancanza di impugnazioni l’avvenuta notifica cristallizzava la pretesa tributaria). Di fronte al Giudice Tribunario dopo la riforma, invece, non potrebbe essere dedotta la prescrizione tranne che nelle ipotesi previste nella novella, dovendosi altrimenti attendere un atto impugnabile proveniente dall’amministrazione, mentre di fronte al GO possono comunque essere attivate forme di tutela che attengono al maturarsi della prescrizione dopo la notifica del titolo sine die e senza la necessità di aspettare la notifica di un atto esecutivo. E, in secondo luogo, le ipotesi indicate dalla norma impugnata non esaurirebbero tutte le ipotesi pregiudizievoli che potrebbero verificarsi dal permanere di una iscrizione a ruolo indebita. Vi sarebbero infatti alcune situazioni che rimarrebbero prive di tutela: pignoramento di una parte dello stipendio, difficooltà di accesso al credito bancario, difficoltà nella richiesta ed erogazione di mutui bancari). A ciò si aggiungono le criticità che riguardano il diritto di difesa tout court (necessità di attendere atto esecutivo impugnabile). Altre questioni di legittimità provengono dal GdP di Napoli, che in punto di tutela del diritto di difesa si allineano a quanto indicato dal Giudice Tributario, contestando l’evidenza della riduzione della tutela immediata solo ai rapporti dei contribuenti con la pubblica amministrazione, lascindo così fuori situazioni pregiudizievoli tra priovati che mneriterebbero analoga tutela (vedi sopra).

La Corte Costituzionale, decidendo nel merito delle doglianze, propone una sintesi dell’evoluzione giurisprudenziale in tema, muovendo dal principio espresso dalle sezioni Unite della cassazione nel 2015 (sentenza n. 19074) – cui sopra abbiamo accennato. La giurisprudenza successiva, nel solco di questa decisione, ha stabilito, in materia tributaria, la possibilità di impugnare di fronte al GT il pignoramento quale primo atto di riscossione e allargando l’utilizzo dello strumento ex art. 615 c.p.c. alle controversie riguardanti atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella o dell’avviso (rispettivamente Cass. SSUU n. 13913/2017 e Corte cost. n. 114/2018).

Di fronte a questo allargamento delle tutele, si è assistito tuttavia ad un fenomeno di enorme proliferazione del contenzioso volto all’accertamento della esigibilità dei crediti gestiti dall’agente della riscossione mediante impugnazione diretta dell’estratto di ruolo. Da qui, la scelta normativa di limitare il ricorso a questo strumento, decisione che, nella pratica, ha, in effetti, portato ad una notevole riduzione del contenzioso. Ebbene, la Corte riconosce che il “prezzo da pagare” di tale intervento normativo è stata una riduzione dei margini di tutela giurisdizionale, soprattutto nei casi che riguardano rapporti tra privati e non solo con l’amministrazione (regolati dalla norma). A ciò si aggiunge il fatto che in carico all’Agenzia Entrate Riscossione esiste un magazzino di crediti non riscossi (e non più esigibili) , che incidono siciuramente sulla credibilità fiscale del contribuente (accesso al credito ecc…). Tutto questo per dire, secondo la Corte, che il rimedio alla proliferazione dei ricorsi attuato tramite la selezione dei casi di impugnabilità immediata dell’estratto di ruolo costituisce una scelta discrezionale del legislatore, non sindacabile sotto questo profilo dalla Corte Costituzionale.

L’allargamento dei principi alle entrate contributive

La decisione della Corte muove dal piano della tutela di fronte al Giudice Tributario, ma la questione involge sicuramente anche i profili contributivi, per le ragioni già individuate nell’ambito della giurisprudenza della Cassazione. Con la sentenza n. 7348/2023, ad esempio, la Supèrema Corte afferma, infatti, che il tema della riscossione coattiva delle entrate riguarda e comprende anche le entrate pubbliche extratributarie mediante ruolo, nelle quali figurano anche le entrate contributive. Un primo ostacolo formale, ossia quello del testo normativo che si riferisce solo al ruolo e alla cartella di pagamento, può essere superato valutando per un verso che il ruolo viene utilizzato anche per le entrate contributive, per altro verso che, con riferimento specifico alle entrate INPS, non è di ostacolo il recupero attraverso la formazione di un avviso di addebito. Per tali entrate, infatti, come è noto, il meccanismo dell’iscrizione a ruolo + cartella di pagamento è stato sostituito dalla formazione e notifica di un unico atto, l’avviso di addebito, che comunque poi viene trasmesso- se definitivo - all’Agenzia delle Entrate per la riscossione. Non sembrano esserci particolari dubbi sull’effettiva analogia delle due situazioni, considerando il fatto che la norma che ha introdotto l’avviso di addebito (dal 1 gennaio 2011, art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modificazioni, dalla l. n. 122 del 2010) equipara, a livello normativo, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento al titolo esecutivo emesso dall’INPS e costituito dall’avviso di addebito contenente l’intimazione ad adempiere l’obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione.

L’ambito di applicazione pratica della norma censurata

Da un punto di vista pratico, occorre tuttavia limitare l’applicazione di questi principi ad una situazione di effettiva assenza di attività di riscossione. La disciplina normativa inaugurata nel 2021 intende sicuramente contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo dall’emissione delle cartelle, o degli avvisi, in assenza di atti esecutivi volti alla riscossione del credito, limitando la tutela agli atti invalidamente notificati o non notificati solo nelle ipotesi stabilite dall’intervento normativo (casi tassativi). Peraltro, non sembrano evidenziarsi problemi di incertezza o di decadenza: se l’atto non è notificato o è invalidamente notificato, non ha senso valutarne l’efficacia in ragione della sua definitività, in quanto è un atto inidoneo ad acquisire tale caratteristica in assenza di (valida) notificazione.

Rimane allora fuori da questo ambito di tutela la possibilità di utilizzare, anche a fronte di cartelle asseritamente non notificate o di cui si dicute la validità della notifica, gli strumenti ordinari di tutela del contribuente, che potrà portare di fronte al giudice l’impugnazione dell’atto successivo esecutivo. Ad esempio, in presenza di una iscrizione ipotecaria, il debitore potrà:

a) impugnare l’iscrizione ipotecaria, o il preavviso, anche in assenza o in caso di invalidità della notificazione della cartella, dell’avviso o dell’intimazione;

b) proporre opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) contestando il diritto del creditore a procedere all’esecuzione (anche in caso di minaccia di procedere ad esecuzione forzata);

c) proporre opposizione agli atti esecutivi (nel termine perentorio di legge ex art. 617 c.p.c.), se intenda far valere come invalidità derivata dell’atto esecutivo l’omessa notificazione dell’atto presupposto.

Il dibattito interpretativo si sposta dunque sulla natura degli atti successivi alla notifica della cartella o dell’avviso di addebito. Il caso più frequente riguarda la notifica di un’intimazione di pagamento, o di un preavviso di fermo amministrativo. In questi casi, probabilmente, la semplice minaccia di procedere ad esecuzione forzata in caso di inadempimento è elemento idoneo a far rivivere un interesse all’impugnazione, con ciò superandosi di slancio l’ambito di applicazione della normativa del 2021, che presuppone uno stato di inerzia dell’amministrazione nella coltivazione e recupero del credito a lei affidato per la riscossione. Non vi sono quindi motivi, alla luce di questa interpretazione, per ritenere che la norma in questione ponga una limitazione alle esigenze di tutela del contribuente, in quanto la disposizione è volta a regolare solo una delle possibili forme di reazione (immediata) in una situazione di incertezza circa l’omessa o l’irregolare notificazione del ruolo o della cartella esattoriale o dell’avviso di addebito. Una conferma di questo assunto è data dalle procedure concorsuali, per le quali la giurisprudenza (vedi SSUU del 2022 cit.) ha escluso l’applicazione in questo ambito, in quanto la notificazione della cartella è fenomeno irrilevante ai fini dell’ammissione del credito allo stato passivo. Non vi sono atti successivi alla cartella, in quanto la riscossione è preclusa dall’esecuzione concorsuale in corso e vi è quindi solo un superiore interesse ad opporsi all’ammissione del credito che prescinde dall’avvenuta notifica del titolo stragiudiziale.