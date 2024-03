La gestione del mese di congedo parentale all’80%, dopo la legge di bilancio 2024

La domanda

Una lavoratrice madre del settore privato fruisce del congedo obbligatorio di maternità (1+4), i 4mesi successivi al parto vanno da ottobre 2023 a gennaio 2024. Il padre anche lui dipendente privato fruisce del congedo parentale a giorni nei mesi di: ottobre 2023: 1 mese; dicembre 2023: 1 mese; gennaio 2024: 1 mese. Quale è il trattamento a livello di misura della indennità Inps dei 3 mesi di congedo parentale del padre? Con quale codice evento vanno gestiti in uni-emens i tre mesi fruiti dal padre? Il mese di gennaio va indennizzato all’80% come prescrive la legge di bilancio per il 2024 (comma 179 legge 213/2023)? Si può indennizzare subito all’80% anche in mancanza di un provvedimento di prassi?