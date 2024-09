La mobilità verticale, novità e chiarimenti

[1] Si pensi, ad esempio: all'art. 4 della L. 223/1991, che, in presenza di un accordo di mobilità che preveda il totale o parziale riassorbimento degli esuberi, consente l'adibizione del prestatore di lavoro a mansioni inferiori, con riduzione della retribuzione; o all'art. 8 del D.Lgs. 277/1991, che consente l'adibizione a mansioni inferiori dei prestatori di lavoro che, per motivi sanitari inerenti la loro persona, debbano essere temporaneamente allontanati da un'attività comportante esposizione ad un agente chimico, fisico o biologico; ancora, all'art. 4, comma 4, della L. 68/1999, per l'ipotesi di prestatori di lavoro che abbiano subíto una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 60 % o che sono divenuti inabili a causa dell'inadempimento da parte del datore di lavoro, accertata in sede giudiziaria: questi prestatori di lavoro non possono essere licenziati, qualora sia possibile adibirli a mansioni equivalenti o, in mancanza, inferiori; in senso analogo, l'art. 7 del D.Lgs. 151/2001 che, per il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del bambino, permette l'adibizione delle lavoratrici madri a mansioni inferiori (in mancanza di mansioni equivalenti), qualora di norma adibite al trasporto e al sollevamento di pesi o a lavori pericolosi, faticosi e insalubri; da ultimo, l'art. 42 del D.Lgs. 81/2008, laddove il prestatore di lavoro sia divenuto inidoneo alla mansione specifica.