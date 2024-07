La selezione dei lavoratori nel cambio appalto va giustificata

In caso di cambio di appalto con applicazione della clausola sociale, l’azienda subentrante deve motivare in base a quali criteri ha scelto i lavoratori da assumere. Con l’ordinanza 18114/2024, la Cassazione si è pronunciata sull’applicazione delle clausole sociali, affermando alcuni concetti che meritano massima attenzione per le ricadute sul piano applicativo.

L’esternalizzazione dei servizi ancillari al business principale dell’impresa (quali pulizia, carico/scarico, mensa) è una prassi sempre ...