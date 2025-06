Ritardare il licenziamento è un accomodamento ragionevole

Con sentenza 4247/2025 del 29 maggio, il Tribunale di Napoli ha respinto l’impugnazione del licenziamento intimato a un invalido per superamento del comporto, individuando una soluzione in merito ai ragionevoli accomodamenti richiesti nel caso di prolungata assenza per malattia.

Il caso riguarda il dipendente di una agenzia di lavoro affetto da patologia...