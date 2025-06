Repêchage ampio se il dipendente lavora per due aziende sovrapponibili

Una lavoratrice ha impugnato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo comunicatole nel marzo 2024 e ritenuto illegittimo per l’insussistenza del motivo economico posto a base della decisione aziendale e per la violazione dell’obbligo di repêchage.

La lavoratrice, affermando di aver lavorato senza soluzione di continuità e indifferentemente alle dipendenze di due società, ha chiesto anche l’accertamento della decorrenza del rapporto di lavoro da un momento antecedente alla sua formalizzazione...