La tredicesima mensilità non è un diritto soggettivo di tutti i lavoratori

Non esiste nell’ordinamento un diritto soggettivo della generalità dei lavoratori subordinati alla corresponsione della tredicesima mensilità, quale componente separata e aggiuntiva alle dodici mensilità che compongono la retribuzione annuale. Se il datore di lavoro non applica un Ccnl che preveda la tredicesima, la prassi aziendale di suddividere la retribuzione annuale in dodici mensilità è «pienamente legittima». Unica eccezione sono le imprese che ricadono nel settore industriale, alle quali ...

Continua a leggere NT+ Lavoro Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuslavoristica

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Guida al Lavoro digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi