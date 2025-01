L’applicazione dell’ordinario periodo di comporto previsto per i lavoratori non disabili ai lavoratori con disabilità costituisce discriminazione indiretta, in quanto non tiene conto dei rischi di maggiore morbilità dei lavoratori disabili. Così ha deciso la Corte di Cassazione con ordinanza 170 del 7 gennaio 2025.

Il contenzioso ha origine dal licenziamento...