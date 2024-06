Lavoratori frontalieri 2024: Italia e Svizzera firmano il Protocollo per il telelavoro

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha sottoscritto, con le autorità Svizzere, un nuovo Protocollo per disciplinare durevolmente l’imposizione del telelavoro per i lavoratori frontalieri. L’intesa, che segue alla dichiarazione d’intenti firmata fra i due Stati nel novembre 2023, conferma il tetto del 25% per le ore di lavoro presso il proprio domicilio con efficacia dal 1° gennaio 2024