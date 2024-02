Lavoratrici intermittenti a tempo indeterminato fuori dal bonus mamme

Le lavoratrici intermittenti con contratto a tempo indeterminato, anche se vantano i requisiti previsti dalla norma, non possono beneficiare del bonus mamme. Lo ha precisato il Direttore generale vicario dell’Inps, Antonio Pone, intervenendo al notiziario web dei consulenti del lavoro. L’esclusione sembra collocarsi nel solco già tracciato dall’Istituto che considera i contratti a chiamata come dei rapporti precari, non contraddistinti da stabilità e quindi fuori da numerose misure.

