Lavoratrici svantaggiate, bonus assunzioni sbloccato di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone









Ottenuto il placet della Commissione Ue (decisione C-2023- 4063 final del 19 giugno scorso), l’Inps, con la circolare 58/2023 di ieri fornisce le istruzioni che i datori di lavoro devono seguire per la corretta fruizione della particolare agevolazione contributiva, connessa all’assunzione (dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023) di donne svantaggiate dal punto di vista occupazionale (legge 92/2012), prorogata, per l’anno in corso, dalla legge di bilancio 2023.

Ricordiamo che questa facilitazione, anche...