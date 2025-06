Premi di risultato e partecipazione agli utili: parziale detassazione nel 2025

La legge 76/2025, in deroga al comma 182, dell'art. 1, della L. 208/2015, incrementa a € 5.000 il limite entro il quale è possibile applicare l'imposta sostitutiva (attualmente 5%) in presenza, e a determinate condizioni, di somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili. Per i premi di risultato il limite rimane a € 3.000.