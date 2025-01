Lavoro domenicale, quanto mi costi?

Un'analisi del costo del lavoro prestato di domenica alla luce dei principi richiamati dalla Cassazione e della disciplina contrattuale sul trattamento retributivo

Lavorare di domenica si presume maggiormente penoso per il lavoratore rispetto che prestare la medesima attività lavorativa nelle altre giornate della settimana e tale presunzione si fonda – per i giudici di legittimità - su una "massima d'esperienza sociale", ossia su una regola a-giuridica, spontaneamente formatasi e condivisa nella cultura della nostra comunità, secondo cui fruire del riposo settimanale di domenica o in un giorno infrasettimanale non è uguale. Per "comune sentire" il lavoro domenicale...