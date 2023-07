Lavoro sportivo e personal trainer di Antonio Carlo Scacco









La domanda Sono lavoratori sportivi tutti quelli che rientrano nell'art. 25 quindi non rileva più la natura del datore di lavoro (ASD/SSDRL) ma rileva la mansione svolta dal lavoratore (istruttore, allenatore etc.)?

Un personal trainer assunto in qualità di lavoratore subordinato presso S.r.l. commerciale con Ateco 85.51 (no palestra), presta la propria attività presso palestre SSD, è soggetto alla nuova normativa?

Un personal trainer autonomo, avente requisiti soggettivi richiesti dall'art. 25 (istruttore) rientra nell'ambito del nuovo lavoro sportivo anche se opera in un contesto non riconducibile agli enti sportivi dilettantistici? Es. annovera tra i clienti oltre a ASD anche privati.



In base alla riforma del lavoro sportivo in vigore dal 1° luglio 2023 (dlgs 36/2021 e succ. modd.), è lavoratore sportivo colui che esercita una attività sportiva a fronte di un corrispettivo (atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico, direttore di gara, tesserato ec.). Si noti tuttavia che non esiste una definizione puntuale di "attività sportiva" (a tale proposito sono in corso di approvazione ulteriori decreti legislativi correttivi). Da quanto...