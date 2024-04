Lavoro svolto in Italia e in Bulgaria, dove pagare i contributi previdenziali?

La domanda Un lavoratore italiano con residenza in Italia che ha un rapporto di lavoro dipendente full time con un’azienda Italiana con sede di lavoro in Italia decide di instaurare in Bulgaria (con azienda Bulgara) un nuovo rapporto di lavoro dipendente part time di 8 ore settimanali con sede di lavoro in Bulgaria. Si chiede se l’azienda Bulgara deve versare i contributi in Bulgaria o in Italia. Infine si chiede se il lavoratore è obbligato a comunicare all’INPS la presenza dei due rapporti di lavoro.

Nel caso un lavoratore eserciti abitualmente in due o più Stati membri una attività subordinata, la normativa comunitaria stabilisce che, in applicazione del principio generale di unicità della legislazione previdenziale applicabile, il lavoratore venga assoggettato esclusivamente alla legislazione di un Paese membro, come se esercitasse l’insieme delle attività nello Stato membro in questione (art. 13, co. 5, Reg. (Ce) 29.4.2004, n. 883).

L’art. 13, co. 1, del Reg. (CE) 883/2004 prevede che la legislazione...