Le novità 2025 per i contribuenti forfettari e il lavoro dipendente: agevolazioni e condizioni di accesso

La Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) ha introdotto una deroga alla possibilità di accedere al regime forfettario per i lavoratori autonomi che intrattengono contemporaneamente rapporti di lavoro subordinato. Un'ulteriore novità è un innalzamento temporaneo della soglia di reddito da lavoro dipendente o assimilato per l'accesso al regime forfettario, portandola da 30.000 a 35.000 euro. Tuttavia, la disposizione ha sollevato dubbi interpretativi sulla sua applicazione e sugli effetti per gli anni successivi.