Le proposte di modifica dell’art. 127 ter c.p.c.: il rito del lavoro ancora una volta negletto

Il commento è tratto da Modulo24 Contenzioso Lavoro

A pochi mesi dalla sua entrata in vigore, la norma che istituzionalizza la trattazione scritta come modalità di celebrazione dell’udienza si appresta ad una rimeditazione, che per vero i commentatori avevano giudicato come inevitabile sin dall’inizio.

L’avvento di un intervento correttivo era dunque facilmente prevedibile, così come facilmente...