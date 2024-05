Le regole per assumere 300mila donne, over 35 e giovani disoccupati

Con circa 2,9 miliardi, 2,88 per l’esattezza, di fondi Ue si rafforza la politica di incentivazione delle assunzioni stabili, specie al Sud. Sono interessati giovani, donne, disoccupati del Sud, lavoratori autonomi, e di grandi aziende in crisi. Il decreto Coesione, Dl 60 del 2024, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 105 del 7 maggio, mette in campo sette differenti agevolazioni, per favorire 300mila assunzioni e dare una spinta alle politiche attive, come illustrano in un focus i tecnici del ...

Continua a leggere NT+ Lavoro Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuslavoristica

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Guida al Lavoro digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi