Legge di bilancio 2025, misure e incentivazioni a sostegno del reddito

La nuova legge di bilancio 2025, in materia di lavoro interviene rendendo strutturale le tre aliquote Irpef e il valore della detrazione per i redditi di lavoro dipendente, aggiunge un nuovo bonus fiscale e una nuova detrazione per i redditi medio basse, rivede i criteri per l'assegnazione delle detrazioni per carichi di famiglia, modifica il calcolo del benefit per auto uso promiscuo elettriche, conferma la detassazione dei premio di produttività al 5%, introduce nuovo welfare per i nuovi assunti