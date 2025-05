Legittimo il licenziamento in caso di assenza per malattia prolungata e non comunicata

In materia di licenziamento disciplinare irrogato per assenza ingiustificata dal lavoro ciò che rileva non è tanto l’effettiva sussistenza della malattia, ma piuttosto la diligenza nell’esecuzione della prestazione lavorativa che si concreta anche nella corretta e tempestiva informazione al datore di lavoro della propria impossibilità di rendere la prestazione. In capo al lavoratore grava, infatti, l’onere di comunicare al datore l’assenza per malattia e di trasmettere la relativa certificazione ...

Continua a leggere NT+ Lavoro Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuslavoristica

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Guida al Lavoro digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi