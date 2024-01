Legittimo il licenziamento del dipendente che lavora altrove durante la malattia

Lo svolgimento di attività in periodo di assenza dal lavoro per malattia costituisce illecito di pericolo e non di danno, il quale sussiste non soltanto se quell’attività abbia effettivamente provocato un’impossibilità temporanea di ripresa del lavoro, ma anche quando la ripresa sia stata posta in pericolo, ossia quando il lavoratore si sia comportato in modo imprudente. Così la Corte di cassazione, con l’ordinanza 1472/2024 del 15 gennaio.

La Corte d’appello di Roma, confermando la pronuncia del ...