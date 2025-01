Licenziamento per certificato medico falso e mancata ammissione della prova testimoniale

[3] Cfr. Cass. SS. UU. n. 8077/2012, che ha affermato: "La decisione (sull'acquisizione di una prova, ndr) si riferisce, certo, ad un'attività processuale, ma è intrinsecamente ed inscindibilmente intrecciata con una valutazione complessiva dei dati già acquisiti in causa e, in definitiva, della sostanza stessa della lite. Il che spiega perché siffatte scelte siano riservate in via esclusiva al giudice di merito e perché quindi, pur traducendosi anch'esse in un'attività processuale, esse siano suscettibili di essere portate dall'attenzione della Corte di Cassazione solo per eventuali vizi della motivazione che le ha giustificate, senza che sia consentito sostituirsi al giudice di merito nel compierle".