Licenziamento disciplinare, tardività della contestazione e applicazione della tutela indennitaria

[1] Definibile, secondo l'orientamento di legittimità che fa capo alla pronuncia n. 22232/2016, come quella che non renda "percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consenta alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice."