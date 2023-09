Licenziamento per giusta causa di Marco Tesoro









La domanda In caso di licenziamento per giusta causa, da quando decorre il licenziamento: 1 dalla data di invio della lettera di contestazione 2 dalla data di ricevimento della lettera di contestazione 3 dalla data di ricevimento della lettera di licenziamento?

Il licenziamento è un atto recettizio, quindi è efficace dal momento in cui è ricevuto dal lavoratore. Il licenziamento ex art. 2119 cod. civ., intimato all’esito del procedimento disciplinare ex art. 7, L. 300/1970, «produce effetto dal giorno della comunicazione con cui il procedimento medesimo è stato avviato» (art. 1, comma 41, L. 92/2012), quindi dalla data di ricevimento della contestazione disciplinare da parte del lavoratore. Gli effetti retroattivi non incidono sui termini di effettuazione dell’obbligo di comunicazione al Centro per l’impiego, come precisato dal Ministero del Lavoro con la nota del 12 ottobre 2012 n. 37/0018273.