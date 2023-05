Licenziamento della lavoratrice madre assente ingiustificata di Alice Chinnici









La domanda Vorrei sapere se è possibile licenziare una lavoratrice madre, entro il 1 anno di vita del bambino, se dopo aver usufruito del periodo di astensione obbligatori e facoltativo (mesi 6), non si presenta al lavoro senza dare giustificazione dell'assenza.

L'articolo 54 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, dispone che le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dal Capo III, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.

Il comma 3, del citato articolo 54, prevede che il divieto di licenziamento non si applichi nel caso di:

a) colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;

b) cessazione...