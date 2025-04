Licenziamento, negoziazione assistita e decadenza

Lavoro (rapporto di) – Licenziamento – Avvio di procedimento di negoziazione assistita – Termini di decadenza per l'impugnazione dei licenziamenti – Non sono sospesi Tribunale di Bologna 4 febbraio 2025 - Giud. Pucci – Ric.te. x.x..; res.te y.y.



Diversamente dalle ipotesi di richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato regolamentate dal comma 2 dell'art. 6 l. n. 604/1966, l'avvio della procedura di negoziazione assistita – oggi estesa al rito del lavoro dal d. lgs. n. 149/2022, attuativo della legge delega n. 206/2021 – non sospende i termini di decadenza previsti dalla legge per l'impugnazione dei licenziamenti, cui va riconosciuto un carattere di specialità. Infatti, se non vi sono dubbi sulla attuale possibilità di richiedere una convenzione di negoziazione assistita in materia lavoristica (così come previsto dall'art. 2ter del d.l. n. 132/2014, introdotto dalla novella del 2022), è altrettanto vero che detta normativa generale non può far ritenere superata la disciplina speciale prevista, non per il rito lavoro, ma nello specifico per l'impugnazione dei licenziamenti, in difetto di una modifica espressa dell'art. 6 della l. n. 604/1966.