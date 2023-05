Limiti alla somministrazione anche nei contratti di prossimità di Marcello Bonomo e Enrico D’Onofrio

Link utili Tribunale di Teramo, sentenza 71/2023 Tribunale









Il Tribunale di Teramo, con la sentenza 71/2023, interviene sul caso di un lavoratore somministrato presso una società di servizio pubblico locale per un periodo continuativo di 34 mesi – in forza di una pluralità di contratti e per lo svolgimento di mansioni ordinarie – in applicazione di un contratto aziendale di prossimità che consentiva di fare ricorso a personale in somministrazione senza alcun limite temporale di durata massima e senza necessità di causale.

Il...