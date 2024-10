Maxi deduzione costo del lavoro

L'art. 4 del D.Lgs. 216/2023 dispone, a favore dei titolari di reddito d'impresa e degli esercenti arti e professioni che, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (2024 per i periodi d'imposta coincidenti con l'anno civile), il costo riferito al personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato possa essere maggiorato, ai fini della determinazione del valore da dedurre dal reddito, di un importo pari al 20% del costo riferibile...

