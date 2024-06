Metalmeccanici, negoziati in salita su aumenti e orario di lavoro

La trattativa per il rinnovo del contratto dei metalmeccanici con decorrenza 1° luglio 2024-2027 parte in salita. Nel secondo incontro che si è svolto ieri in Confindustria si è parlato della parte economica, con la richiesta dei sindacati di ottenere un incremento medio di 280 euro, e della proposta di Fiom, Fim e Uilm di ridurre l’orario di lavoro a parità di salario.

Come era immaginabile è arrivata la risposta negativa di Federmeccanica e Assistal che considerano queste richieste insostenibili...