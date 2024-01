Metalmeccanici, orafi, argentieri e odontotecnici artigianato Retribuzione lorda, netta e costo del lavoro

A seguito degli incrementi retributivi stabiliti, con decorrenza 1° dicembre 2023, dal verbale di accordo economico del 21 dicembre 2023, riportiamo la retribuzione contrattuale lorda, l’ammontare netto al dipendente e il costo per il datore di lavoro



I dati utilizzati per la determinazione dei predetti valori sono i seguenti:

a) Retribuzione lorda

Minimi retributivi conglobati, indennità funzione quadro e 2 scatti di anzianità;

numero mensilità considerate: 13;

festività retribuite: 1 festività cadente di domenica e 4 novembre;

assenteismo: 2,5% malattia, 0,5 % maternità, 1% infortuni e 1% permessi (diversi da quelli contrattualmente previsti per la riduzione d’orario).

b) Retribuzione netta

trattenute previdenziali: 9,19% (artigiani in genere fino a 15 dipendenti) più 1% sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia pensionabile;

detrazioni per lavoro dipendente vigenti dal 2022;

trattenute fiscali: aliquote IRPEF e relativi scaglioni di reddito vigenti dal 2022;

trattenuta addizionale Regionale all’IRPEF: 1,97% (Media delle addizionali previste sul territorio nazionale. Diverse regioni prevedono aliquote, differenziate, in funzione del reddito, conseguentemente per i lavoratori residenti nelle predette regioni la retribuzione netta potrebbe risultare diversa);

trattenuta addizionale comunale: 0,50% (media addizionali comunali anno 2022 tenendo conto di un possibile incremento nel 2023);

detrazioni d’imposta per carichi di famiglia: non considerate;

previdenza integrativa: 1%;

N.B. 1 - Per i dipendenti da aziende fino a 5 dipendenti appartenenti a settori senza Cassa Integrazione e Fondo Bilaterale, è prevista una maggiore ritenuta pari allo 0,17% ovvero, per aziende con più di 5 dipendenti, pari allo 0,27% (contribuzione dovuta al fondo di integrazione salariale FIS). Tali ritenute non sono prese in considerazione ai fini del calcolo.

N.B. ...