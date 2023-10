Minimi sindacali, articolo 36 della Costituzione e sindacato giudiziale di Giampiero Proia









Contributo tratto da Modulo24 Contenzioso Lavoro

La Cassazione sembra dare il via libera ad un più incisivo controllo giudiziale nei confronti della determinazione sindacale dei minimi retributivi inserendosi nel dibattito politico in corso sul salario minimo.

La sentenza della Cassazione 27711/2023, pubblicata il 2 ottobre 2023 scorso, farà molto discutere, anche se, presumibilmente, i commenti saranno di diverso segno.

E’ da premettere che la sentenza in questione si inserisce nel solco di orientamenti già affermati, che vengono puntualmente richiamati nell’ampia motivazione della sentenza stessa. La Cassazione, infatti, esplicita che intende dare continuità alla propria giurisprudenza, affermando che “occorre apportare solo alcune limitate precisazioni per fugare taluni dubbi e chiarire il consolidato orientamento di legittimità a fronte della realtà di fatto che si è venuta a determinare negli ultimi tempi nel nostro Paese, e dentro la quale si colloca oggi la questione della sindacabilità del contratto collettivo nazionale di categoria sottoscritto da OO.SS. maggiormente rappresentative, che è oggetto della controversia”.

In realtà, sono molteplici i punti della sentenza 27711/2023 che meritano attenzione perché rappresentano molto di più di semplici “precisazioni” o “chiarimenti”. Già soltanto considerando il principio di diritto elaborato come sintesi della corposa motivazione, la sentenza statuisce che, al fine di stabilire la retribuzione spettante ex art. 36 Cost., il giudice:

a) “può motivatamente discostarsi” dalla retribuzione stabilita dal CCNL anche ove questo sia stipulato dai sindacati comparativamente più rappresentativi ed anche nel caso in cui sia stata la legge stessa a fare rinvio a tali sindacati per individuare la retribuzione spettante al lavoratore;

b) “può servirsi a fini parametrici del trattamento retributivo stabilito in altri contratti collettivi di settore affini o per mansioni analoghe”;

c) “può fare altresì riferimento, all’occorrenza, ad indicatori economici e statistici, anche secondo quanto suggerito dalla direttiva U.E. 2022/2041”.

Sarà necessaria una riflessione attenta ed approfondita per cogliere a pieno le varie implicazioni della sentenza e esprimere in modo meditato commenti, dissensi e consensi.

Ad una primissima lettura, posso osservare che, tra le implicazioni più rilevanti, va messo in conto l’impatto sul sistema delle relazioni industriali.

Infatti, nonostante la sentenza stessa contenga l’invito al giudice ad esercitare con prudenza il potere di discostarsi dai parametri fissati dal CCNL applicato (soprattutto quando questo sia stipulato dai sindacati comparativamente più rappresentativi), sembra che la Cassazione abbia inteso dare sostanzialmente il via libera ad un più incisivo controllo giudiziale nei confronti della determinazione sindacale dei minimi retributivi.

Ne deriva, in concreto, un obiettivo incremento del grado di incertezza sulla tenuta dei contratti collettivi in caso di contestazione giudiziale, con il conseguente indebolimento di tale contrattazione anche laddove essa sia opera di sindacati dotati di effettiva rappresentatività o addirittura comparativamente più rappresentativi in termini assoluti.

Il che, se non viola l’art. 39 Cost. (in quanto questo non contiene una riserva assoluta a favore della contrattazione collettiva), può determinare seri problemi di delegittimazione delle parti sociali e compromettere il funzionamento della normale dialettica delle relazioni sindacali.

Inoltre, la Cassazione sembra aver lanciato anche un messaggio alle forze politiche che stanno discutendo in merito alle modalità di attuazione della direttiva 2022/2041, laddove ha affermato che, in ogni caso, “nel nostro ordinamento” una legge sul salario legale “non possa realizzarsi attraverso un rinvio in bianco alla contrattazione collettiva”.

Qualche prima considerazione, inoltre, merita di essere abbozzata anche in relazione ad alcuni passaggi della sentenza che appaiono non adeguatamente motivati, nei quali la Cassazione richiama la possibilità che il giudice faccia riferimento ad indicatori economico statistici, come il valore – soglia di povertà assoluta, e alle indicazioni della direttiva 2022/2041.

Per quanto riguarda l’indice della soglia di povertà, si deve osservare che il suo valore è individuato dall’ISTAT in relazione alla situazione del nucleo familiare, onde si tratta di indice che non può essere utilizzato per stabilire la retribuzione sufficiente del singolo lavoratore.

Per quanto riguarda, poi, la direttiva europea, la Cassazione ha attribuito rilievo ad un “considerando” (il considerando 28) che in realtà non contiene disposizioni utilizzabili a fini interpretativi, e ad elementi che la stessa direttiva ha previsto esclusivamente per i Paesi membri in cui vigono meccanismi di determinazione per legge del salario minimo.

Di contro, la sentenza in questione non fa cenno al fatto che la direttiva 2022/2041 non solo non determina direttamente quale sia l’importo del salario minimo, ma neppure detta criteri vincolanti per la sua determinazione da parte dei Paesi membri in cui non siano in vigore salari minimi stabiliti per legge. Al contrario, la direttiva stessa precisa che da essa non deriva un obbligo dello Stato membro di introdurre un salario minimo per legge.