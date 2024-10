Musicista e compositore per committente spagnolo: aspetti fiscali e previdenziali

La domanda

Musicista e compositore italiano, residente in Italia svolge attività per committente spagnolo, deve emettere 3 fatture per un totale di euro 20.000 (una dovrà essere di euro 15.000) si chiede se deve essere iscritto alla gestione separata, quale aliquota applicare? Inps ci ha detto di fare Uniemens ma lo deve fare il lavoratore autonomo italiano? Il versamento della quota fiscale invece? Il modello A1 va compilato prima di emettere fattura? Non è chiaro, come vede, come vada effettuata la gestione sia contributiva che fiscale, abbiamo quindi bisogno di capire tutta la parte operativa.