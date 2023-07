Naspi per dimissioni a causa di trasferimento, senza contenzioso di Antonello Orlando









Secondo il Tribunale di Torino, per i dipendenti che vengono trasferiti in una sede lavorativa distante, le dimissioni per giusta causa che danno diritto a Naspi non obbligano il lavoratore a provare che il trasferimento era senza privo di ragioni giustificate. La sentenza 429 del 27 aprile 2023 di fatto delegittima il messaggio Inps 369/2018 relativo al riconoscimento della Naspi per i lavoratori dimessi dopo un provvedimento di trasferimento in una sede distante più di 50 km dalla residenza del...