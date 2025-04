Natura ritorsiva del licenziamento del lavoratore testimone

Accertamento concreto della giusta causa addotta – Sussiste – Requisiti previsti per il motivo illecito unico e determinante – Sussistono - Licenziamento ritorsivo - Sussiste



Il motivo di ricorso era ritenuto infondato dalla S.C., in quanto la sentenza d'appello, in sede di motivazione, non aveva fatto ricorso a "presunzioni", ma aveva concretamente accertato l'insussistenza della giusta causa addotta (cioè la asserita falsità delle dichiarazioni rese), e, conseguentemente, sussistente la serie di requisiti previsti dal Codice Civile per la nullità dovuta a motivo illecito che sia unico, esclusivo e determinante (sebbene, ovviamente, non comune a entrambe le parti, per via della particolare declinazione della materia giuslavoristica rispetto alla comune disciplina contrattuale).