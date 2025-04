Non basta l’autodichiarazione per gli scostamenti dalla congruità della manodopera

Dal mese di marzo 2023 non è piu ammessa la semplice autodichiarazione dell’impresa per giustificare scostamenti dell’importo atteso di manodopera in caso di lavorazioni particolari, ma è necessario fornire documentazione idonea. Lo ricorda una circolare della Commissione nazionale paritetica per le Casse edili (Cnce) diffusa il 10 aprile che aggiorna le Faq Edilconnect in materia di congruità della manodopera in edilizia (siamo alla versione XIII).

Con il decreto legge 76/2020 è stata introdotta ...