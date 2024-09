Non licenziabile il lavoratore assente per malattia del figlio con certificati falsi

La presentazione di certificazioni mediche false per giustificare le giornate di assenza dal lavoro riconducibili a malattia del figlio non sorregge la giusta causa di licenziamento se il datore di lavoro non prova che il lavoratore era consapevole della non autenticità dei certificati.

L’onere di verificare la genuinità dei certificati medici non è responsabilità del lavoratore, il quale si limita a trasmetterli al datore di lavoro, mentre è quest’ultimo che, laddove ne abbia accertato la falsità...