Nuova riduzione del tasso di interesse Bce: i riflessi sul lavoro

La Banca Centrale Europea ha deciso, con decorrenza 12.3.2025, la riduzione del tasso di interesse, portandolo dal 2,90% al 2,65%, determinando così una nuova riduzione degli oneri a carico dei datori di lavoro e, eventualmente, dei lavoratori titolari del benefit "prestiti agevolati" a tasso variabile.

Con decisione del 6 marzo 2025, la Banca Centrale Europea (BCE) ha provveduto, con decorrenza 12 marzo 2025, a ridurre di ulteriori 0,25 punti percentuali il Tasso di interesse sulle operazioni di riferimento principali dell'Eurosistema, ex TUR, portandolo dal 2,90% al 2,65%.

I riflessi per il mondo del lavoro

Detta riduzione determina, con decorrenza 12 marzo 2025, un nuovo e automatico aggiornamento, in riduzione, dei tassi di interesse per dilazione e differimento contributivo nonché della misura delle sanzioni civili per omesso...