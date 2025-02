Nuovi modelli organizzativi e nuove mansioni

L'innovazione tecnologica ha determinato una crescente esigenza di flessibilità sia dei tempi di lavoro sia delle mansioni svolte dai lavoratori collettivamente, a gruppi, individualmente. La dinamica è incrementale ed in forte accelerazione. Per quanto attiene le mansioni ne è conseguita, in ambito legislativo, la revisione della disciplina rinvenibile nell'art.2103 mentre in ambito contrattuale nazionale si sono diffusi dei sistemi di inquadramento meno rigidi. Infine, in ambito contrattuale aziendale, sembra crescere la ricerca di soluzioni adattive per dare riscontro alle specificità dei singoli contesti. Il processo di adeguamento è in corso, la sfida da risolvere è forse la realizzazione dell'adeguamento dei modelli contrattuali, nazionali e aziendali, con tempistiche consone alla velocità dei cambiamenti in atto.