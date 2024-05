Infortunio sul lavoro e responsabilità del datore - La normativa privatistica: la responsabilità per il danno differenziale ex art. 2087 c.c.

La responsabilità penale del datore di lavoro può sussistere anche senza una specifica violazione normativa, ma basandosi sull’omessa adozione di misure di sicurezza generali. Ugualmente responsabile apparirà il datore di lavoro con riguardo alla comparsa del danno differenziale, che rappresenta la disparità tra il risarcimento ottenuto dall’INAIL e quanto richiedibile dal lavoratore in sede civile.

Sicurezza sul lavoro: fondamenta costituzionali

La salvaguardia della salute e della sicurezza nei contesti lavorativi trova solide basi nel quadro giuridico costituzionale, dove il diritto alla salute è riconosciuto come fondamentale per ogni individuo (art. 32 Cost.). Inoltre, l’iniziativa economica privata, sebbene libera, è vincolata a precisi limiti, inclusa l’obbligazione di non arrecare danni alla sicurezza e alla dignità umana (art. 41, comma 2, Cost.).

Sebbene non abbia un’immediata efficacia sanzionatoria, la normativa costituzionale ...