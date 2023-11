Obblighi whistleblowing con doppio metodo di calcolo di Giampiero Falasca

Dal 17 dicembre nuovi obblighi per le aziende con almeno 50 dipendenti ma le linee guida Anac sulle modalità di calcolo differiscono dal Dlgs 81/2015









Il prossimo 17 dicembre è una scadenza importante per tutti i datori di lavoro che hanno almeno 50 dipendenti: da tale data, infatti, si devono dotarsi di sistemi di whistleblowing che siano conformi alle prescrizioni introdotte dal decreto legislativo 24/2023 (dallo scorso 17 luglio la normativa è entrata in vigore per le aziende con più di 249 dipendenti).

Per comprendere se un datore rientra oppure no nella soglia dei 50 dipendenti, bisogna partire dalle indicazioni che fornisce il decreto legislativo...