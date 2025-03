Ordinanza ingiunzione entro 90 giorni per i contributi non versati

In occasione dell’entrata in vigore del Dlgs 8/2016, che ha depenalizzato alcuni illeciti, Inps avrebbe dovuto notificare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della norma le violazioni per i contributi non versati, qualora l’autorità giudiziaria non avesse trasmesso gli atti. Con la sentenza 7641/2025, la Cassazione chiarisce l’applicazione delle nuove disposizioni con riferimento a una situazione particolare.

In primo luogo la Suprema corte ricostruisce il quadro normativo dettato dal Dlgs 8/2016...