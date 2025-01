Pagamento stipendi dopo il 12 del mese successivo

La domanda

Un’azienda non ha corrisposto le retribuzioni del mese di dicembre e la tredicesima mensilità entro il 12/01/2025, si chiede se i predetti periodi fossero pagati nel corso del 2025, gli stessi dovranno essere assoggettati a IRPEF ordinaria, come previsto dall’art. 51 del TUIR oppure tassazione separata in applicazione dall’art. 17 del TUIR?