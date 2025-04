Parità di genere, incentivi contributivi entro il 30 aprile 2025

C’è tempo fino al 30 aprile prossimo per trasmettere, all’Inps, domanda telematica di autorizzazione all’esonero contributivo per la parità di genere. Possono inviare la richiesta esclusivamente i datori di lavoro privati che hanno conseguito (fa fede la data di rilascio) la certificazione per la parità di genere entro il 31 dicembre 2024.

Introdotto, in via sperimentale per l’anno 2022 dall’articolo 5 della legge 5 novembre 2021, n. 162, l’esonero contributivo è oggi annoverabile tra gli incentivi...